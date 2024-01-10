خبرات استشارية وبحثية لتطوير منظومة خدمات حجاج الخارج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج مذكرة تفاهم مع شركة بيت مثابة المحدودة المتخصصة في دراسة وتحليل القضايا الإدارية والاقتصادية والنظامية لمنظومة الحج والعمرة والزيارة، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وتهدف المذكرة لرفع مستوى تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال الاستفادة من الخبرات العميقة والكوادر المؤهلة لتقديم الخدمات الاستشارية والبحثية المتخصصة. وستفتح هذه المذكرة آفاقا واسعة للتعاون بين الجهتين وتبادل الرؤى والأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير الأعمال والمشاريع التي يتم تنفيذها لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار. ومثل المجلس التنسيقي في التوقيع رئيس مجلس الإدارة ساهر مطر ومثل شركة بيت مثابة الرئيس التنفيذي ماهر جمال. ويشارك المجلس التنسيقي لمقدمي خدمة حجاج الخارج في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 كراع ماسي، وجرى تكريمه المجلس خلال حفل الافتتاح الذي تم بتشريف نائب أمير منطقة مكة المكرمة سعود بن مشعل. ويعد اليوم آخر أيام المعرض الذي بدأ 8 يناير الجاري ويستقبل الزوار من 10 صباحا إلى 10 مساء وضم 200 عارض للخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بمختلف أنواعها، كما شاركت فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي.

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