شكرا لقرائتكم خبر النقل العام الحل الأمثل لمواجهة تزايد أعداد الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت جلسة حوارية، ضمن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، على أهمية دور منظومة النقل، مؤكدة أنه الحل المناسب لخدمة الأعداد المستهدفة يتمثل في النقل العام عبر حافلات مكة والمدينة وقطار الحرمين السريع.

وشارك في الجلسة نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح المشاط، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد، والرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير محمد المجماج.

وأوضح الدكتور مشاط أن المملكة وظفت قدراتها البشرية والتقنية والمالية لتيسير وتسهيل رحلة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن عدد المعتمرين في شهري رجب وشعبان قد يصل إلى أكثر من مليون معتمر.

من جانبه أوضح الدكتور الرميح، أن دور منظومة النقل «أساسي»، مبينا أن الحل المناسب لخدمة الأعداد المستهدفة يتمثل في النقل العام عبر حافلات مكة والمدينة وقطار الحرمين السريع.

بدوره أشار البليهشي، إلى أن هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تعمل مع شركائها على تعزيز وإثراء تجربة الحاج من خلال الاهتمام بالمواقع الإسلامية الأثرية لضمان إيجاد تجربة نوعية لضيوف الرحمن عند زيارته لهذه المواقع.

وبين أن «رؤى المدينة» إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة وتعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة المرتبطة برفع الطاقة الاستيعابية لاستضافة 30 مليون زائر بحلول عام 2030.

فيما بين الرشيد، أنه تم إطلاق الهوية المعمارية لمكة المكرمة خلال الفترة الماضية، تعزيزا للمكانة التي تحفل بها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عادا مشروع نقل مكة أكبر مشروع نقل في مكة بتكلفة 114 مليون ريال.

من جهته أكد المجماج أن شركة كِدانة للتنمية والتطوير مرتبطة بالهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة، وتعمل على جوانب عديدة، الأول مرتبط بموسم الحج والآخر بساكني مكة وزائريها، مشيرا إلى أن مشروع تطوير جبل الرحمة الذي عملت عليه شركة كدانة للتطوير والتنمية حقق المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط.

أبرز ما قيل في الجلسة: