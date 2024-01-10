تصميم تجارب رقمية جديدة للحجاج والمعتمرين

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وتناولت الورش التي قدمها العديد من المدربين أهمية تنظيم رأس المال البشري في قطاع خدمة ضيوف الرحمن، والتعريف برأس المال البشرية، الذي يعد من أهم الكوادر البشرية في المؤسسات، كذلك ورشة عن العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، شملت عدة مبادرات من أهمها أنواع العمل التطوعي ومجالات العمل التطوعي والجهات الرسمية للتطوع كأحد أهداف رؤية 2030.
وتناولت الورش مواضيع دور التوعية السيبرانية في تعزيز تجربة الحاج التعريف ببمفهوم الفضاء والأمن السيبراني واستعراض لأمثلة حوادث عالمية، وأبرز إجراءات الحماية من التهديدات السيبرانية، كما تطرقت إلى الإدراج في سوق الأسهم (الحقوق والواجبات) لمتطلبات طرح وإدراج الشركات في السوق المالية السعودية ومراحل التجهيز ومرحلة الطرح والحوكمة «حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية»، وآليات تنظيم الأعمال الموسمية وأبرز الإجراءات التي تنفذ، استعدادًا لأعمال موسم الحج كل عام.
وتناولت الورش «تطوير العمليات الخاصة بمكاتب شؤون الحج» وأهداف تطوير العمليات الخاصة بمكاتب شؤون الحج، ورحلة المكاتب وعمليات المكاتب والتحديات والحلول.
وتضمنت الورش طرق تعريف الحاج بالعنوان المختصر لتسهيل الوصول لوجهته، إضافة إلى أهمية المتخصص بأعمال الأمن والسلامة في المشاعر المقدسة ومهامه، والاحتياجات التوعوية للحجاج، والتكامل من خلال آليات عمل تسهم في رفع وعي ضيوف الرحمن وحصر الاحتياجات والتحديات واستعراض المشاريع التوعوية المسهمة في رفع معدل الوعي لدى الحجاج.
مناقشات ورش العمل:
- دور التوعية السيبرانية في تعزيز تجربة الحاج.
- أبرز إجراءات الحماية من التهديدات السيبرانية.
- متطلبات طرح وإدراج الشركات في السوق المالية.
- آليات تنظيم الأعمال الموسمية وأبرز الإجراءات.
- طرق تعريف الحاج بالعنوان المختصر.
- استعراض الفرص التنموية لتحسين تجربة الحاج.
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