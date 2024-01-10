شكرا لقرائتكم خبر تحالف تقني بين كاوست وأرامكو لتطوير مواد أقل استهلاكا للطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) مع شركة أرامكو السعودية اتفاقية تأسيس تحالف تقني يركز على إدارة الأداء والسلامة للمواد غير المعدنية والمواد المركبة في تطبيقات الطاقة (ENERCOMP).

وانضمت أرامكو إلى هذا التحالف كعضو مؤسس وأول راع للأبحاث لتعزيز تطوير المواد غير المعدنية في قطاع الطاقة، ويمثل هذا التحالف التقني الذي يمتد لخمس سنوات استثمارا كبيرا لكاوست في البحث والتطوير في مجال المواد غير المعدنية والمواد المركبة؛ لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في تحولات الطاقة والمواد.

كما يهدف هذا الاستثمار المشترك إلى دعم رؤية المملكة 2030 نحو الاستدامة وتنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير مواد أقل استهلاكا للطاقة وذات بصمة كربونية منخفضة.

وأوضح النائب الأعلى لرئيس أرامكو للتنسيق والإشراف التقني الدكتور علي المشاري، أن هذا التعاون يهدف إلى إنشاء مركز ابتكار للمواد المركبة المتقدمة في المملكة، إضافة لنشر تقنيات جديدة لإدارة السلامة في صناعة الطاقة بشكل عام عبر التركيز على تطوير وتكامل أجهزة الاستشعار الذكية والفعالة من حيث التكلفة في المواد المركبة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي الناشئة.

وقال أستاذ الهندسة الميكانيكية في كاوست، ومدير تحالف (ENERCOMP) البروفيسور جيل لوبينو: إن هذه الخطوة تمثل حقبة جديدة من التعاون القوي بين كاوست ورواد قطاع الطاقة عبر تأسيس شراكة طموحة تركز على الصناعة، وسنشكل فريقا متخصصا في الجامعة لدعم التطبيقات الهندسية للمواد غير المعدنية والمواد المركبة عبر سلسلة قيمة الطاقة الكاملة.

أهمية التحالف: