شكرا لقرائتكم خبر تحالف تقني بين كاوست وأرامكو لتطوير مواد أقل استهلاكا للطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانضمت أرامكو إلى هذا التحالف كعضو مؤسس وأول راع للأبحاث لتعزيز تطوير المواد غير المعدنية في قطاع الطاقة، ويمثل هذا التحالف التقني الذي يمتد لخمس سنوات استثمارا كبيرا لكاوست في البحث والتطوير في مجال المواد غير المعدنية والمواد المركبة؛ لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في تحولات الطاقة والمواد.
كما يهدف هذا الاستثمار المشترك إلى دعم رؤية المملكة 2030 نحو الاستدامة وتنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير مواد أقل استهلاكا للطاقة وذات بصمة كربونية منخفضة.
وأوضح النائب الأعلى لرئيس أرامكو للتنسيق والإشراف التقني الدكتور علي المشاري، أن هذا التعاون يهدف إلى إنشاء مركز ابتكار للمواد المركبة المتقدمة في المملكة، إضافة لنشر تقنيات جديدة لإدارة السلامة في صناعة الطاقة بشكل عام عبر التركيز على تطوير وتكامل أجهزة الاستشعار الذكية والفعالة من حيث التكلفة في المواد المركبة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي الناشئة.
وقال أستاذ الهندسة الميكانيكية في كاوست، ومدير تحالف (ENERCOMP) البروفيسور جيل لوبينو: إن هذه الخطوة تمثل حقبة جديدة من التعاون القوي بين كاوست ورواد قطاع الطاقة عبر تأسيس شراكة طموحة تركز على الصناعة، وسنشكل فريقا متخصصا في الجامعة لدعم التطبيقات الهندسية للمواد غير المعدنية والمواد المركبة عبر سلسلة قيمة الطاقة الكاملة.
أهمية التحالف:
- تحويل العلوم الأساسية إلى حلول لإدارة السلامة قابلة للنشر.
- سيؤدي إلى زيادة ثقة قطاع الصناعة على المدى البعيد.
- الاستغلال الأمثل للمواد غير المعدنية والمركبة في تحول المواد.
- تشجيع الأطراف المؤثرة في قطاع الطاقة على الانضمام للتحالف.
- الاستفادة من قدرات كاوست في مجال الحلول الهندسية والذكاء الاصطناعي.
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف تقني بين كاوست وأرامكو لتطوير مواد أقل استهلاكا للطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.