تنافس 200 طالب تقني وجامعي بهاكاثون الباحة للذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق هاكاثون الباحة للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» وجامعة الباحة خلال الفترة من 14- 16يناير الحالي بالمدينة الجامعية، وذلك ضمن جهود «سدايا» في بناء القدرات الوطنية تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويتمحور الهاكاثون الذي من المتوقع أن يشارك فيه 200 طالب وطالبة من الجامعة والكليات التقنية في المنطقة، ضمن المجالات المتعلقة بتطوير جودة الحياة في المدن الذكية وذلك بتقديم التحديات ضمن 4 مسارات المسار الأولى يناقش التقنيـات المتعلقـة بخـدمات النقـل وكيـف يمكن تطويرھا للتوفير على سكان المدن سھولة في التنقل ، ومسار السياحة كون المملكة تبـرز كأحد الجھات السياحية لاختلاف تضاريسها وثقافاتھا المتعددة، يسهم استخدام تقنيات الدكاء الصناعي في جدب السياح ، ومسار الأمن والذي يعد العصر الحالي عصر التقنية الملئ بخدمات التقنيـة التي تعد عرضـة لمخاطر عديدة، حيث من المھم إيجاد وسائل لتعزيز الأمن في التقنيات، ومسار البيئة الذي يمثـل نقطة محورية في جودة المدن وتمكين السكان مـن إنجاز الأعمال اليومية التي تعد موضوعا مھما للتطوير التقني.

ومن خلال المشاركة في الھاكاثون، سيتكمن المشاركون من تحويل ھذه التحديات إلى فرص للإبداع والابتكار والتي بدورھا تسھم في توليد الأفكار الإبداعيـة من خلال العمل الجماعي مما يعـزز مـن القدرة على التفكير النقدي، إضافة إلى ذلـك توفير التحديات مسـارا مثاليا للأفكـار الناشئة بالخروج إلى سوق العمل، بحيـث سيتم استعراض الأفكار أمام لجنة من المحكمين المختصين في المجال.

جوائز مخصصة للفائزين:

المركز الأول:

برنامج دولي بالتعاون مع LocoRobo.

اشتراك سنوي في إحدى المنصات العالمية.

المركز الثاني:

مقاعد تدريبية في معسكرات «سدايا».

اشتراك سنوي في إحدى المنصات العالمية.

المركز الثالث: