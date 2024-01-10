الجامعة الإسلامية تعزز دور طلاب المنح في نشر الوسطية

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وقال العوفي في الكلمة التي ألقاها خلال الحفل »إن البرنامج يهدف إلى تعزيز قيمة الوسطية والاعتدال والتسامح، وترسيخها لدى أبنائنا من الطلاب الدوليين؛ ليكونوا دعاة للوسطية، وهداة للإنسانية في مجتمعاتهم وأوطانهم، ليقدموا الصورة الحقيقية للإسلام وسماحته ورحمته بالخلق، بعيدا عن التطرف والغلو والإفراط والتفريط».
واستمر البرنامج 4 أيام، تضمن 8 مسارات علمية ومهارية، استفاد منها 1000 طالب من جنسيات عدة.
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