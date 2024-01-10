شكرا لقرائتكم خبر الجامعة الإسلامية تعزز دور طلاب المنح في نشر الوسطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت عمادة شـؤون الطـلاب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس الأول، بالتعاون مع معهـد الأئمة والخطباء بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الحفل الختامي للبرنامج التوعوي «دور طلاب المنح في نشر الوسطية والاعتدال والتسامح»، بحضور رئيس الجامعة المكلف الدكتور حسن العوفي.

وقال العوفي في الكلمة التي ألقاها خلال الحفل ‏»إن البرنامج يهدف إلى تعزيز قيمة الوسطية والاعتدال والتسامح، وترسيخها لدى أبنائنا من الطلاب الدوليين؛ ليكونوا دعاة للوسطية، وهداة للإنسانية في مجتمعاتهم وأوطانهم، ليقدموا الصورة الحقيقية للإسلام وسماحته ورحمته بالخلق، بعيدا عن التطرف والغلو والإفراط والتفريط».

واستمر البرنامج 4 أيام، تضمن 8 مسارات علمية ومهارية، استفاد منها 1000 طالب من جنسيات عدة.