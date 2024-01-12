شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن سعودي يعثر على كنز عمره ملايين السنين ويقلب حياته رأسًا على عقب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تمكن مواطن سعودي من العثور على كنز جيولوجي في منطقة جازان جنوب السعوديةآآآ يعود لملايين السنين.

ولم يكن يتوقع السعودي إبراهيم مشرقي، أن رحلته إلى منطقة جازان الواقعة في جنوب غرب المملكة العربية السعودية ستثمر اكتشافه كنزاً طبيعياً.

وتوجه مشرقي، في يناير الماضي، في رحلة إلى جازان، واكتشف كنزاً طبيعياً عبارة عن أحافير وأصداف بحرية عمرها ملايين السنين.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، عن مشرقي قولهآآآ إن أحد رعاة الإبل أخبره أنه شاهد أصدافاً بحرية ملتصقة بالصخور في أحد المنحدرات الجبلية في محافظة الحرث، وعندما توجه إلى هناك اكتشف وجود عدد كبير منها.

ورغم أن المنطقة الجبلية تبعد عن البحر حوالي 50 كيلومتراً، أبلغ مشرقي هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالأمر، التي بدورها أرسلت فريقاً مختصاً للمكان لفحصه وبحثه.

وبحسب قسم الأحافير في الهيئة السعودية، فإن الموقع المكتشف يبلغ عمره ما بين 160 - 180 مليون عام، ويعود للعصر الجوارسي أحد عصور الديناصورات.

وأشار مشرقي إلى أن الموقع يتمتع بأهمية علمية، إذ يمكن أن يستفيد منه علماء الجيولوجيا، إلى جانب الاستفادة منه سياحياً، إذ يمكن أن يتحول إلى متحف طبيعي مفتوح أو متحف للأصداف البحرية المتحجرة.

وتتمثل أهمية هذا الاكتشاف في أنه يعود للعصر الجوارسي، وهو أحد العصور الذي عاشت به الديناصورات منذ ملايين السنين، بحسب ما ذكره مشرقي.