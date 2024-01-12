تراند اليوم : أول تعليق من أردوغان بشأن الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثيين في اليمن

صحيفة الخليج 365 : علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على الحوثيين في اليمن.

ولفت أردوغان في تصريحات عقب صلاة الجمعة إلى أن "إسرائيل حولت غزة إلى بحيرة من دماء"، معتبرا أن "الهجمات الأمريكية-البريطانية على اليمن غير متناسبة.. وهم يسعون إلى تحويل البحر الأحمر إلى بركة دماء".

ورأى أن "ما يحدث هو استخدام قوة غير متوازنة، وإسرائيل تمارس هذا الأمر في غزة.. وسنرى كيف ستدافع إيران عن نفسها"، مشددا على أن "المظلومين لم يخسروا يوما، بل يخسر وينهزم الظالمون".