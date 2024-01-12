شكرا لقرائتكم خبر عن صور| مطالبات بتصريف مياه الأمطار في ضاحية الملك فهد بالدمام.. والأمانةتعد بالحل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبدالرحمن ال عويض - الدمام

تصوير: مرتضى بو خمسين

أبدى سكان حي ضاحية الملك فهد بالدمام استياءهم من تأخر مشاريع تصريف مياه الأمطار، وخاصة مع وجود المستنقعات التي تحيط بالحي. مطالبين بضرورة سرعة الانتهاء من المشاريع بأسرع وقت، وذلك لحماية الحي من المخاطر التي تهدده.

جهود الأمانة بتصريف المياه

وأشاد السكان بالجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية لتطوير ضاحية الملك فهد، مؤكدين أن مشاريع تصريف مياه الأمطار تأتي في مقدمة أولوياتهم، وذلك لحماية الحي من أخطارها.

وقال سعيد العمري، أحد سكان الحي: "إن المستنقعات الخطيرة التي تحيط بالحي لا تزال موجودة، كما أن الطرق المتهالكة بسبب الحفريات أثرت حتى على مركباتنا بشكل كبير". لافتًا إلى وجود تأخير في المشاريع.

مخاوف من أعمال الحفر

من جهته قال علي الزهراني، أحد سكان الحي: "إن التأخير في تنفيذ هذه المشاريع يثير مخاوفنا من عدم الانتهاء، وخاصة مع هطول الأمطار، مما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة“.

وأضاف: "أن الحفريات والأعمال لا يوجد عليها إرشادات، وهناك استعجال بخصوص بعض المشاريع، حيث يعاد حفر بعض المشاريع لأكثر من مرة، وهذا يضر بسرعه المشروع“.

وأكد ساير الرشيدي أن" ”التأخير في تنفيذ المشاريع أدى إلى معاناة السكان من سوء الطرق والمستنقعات، كما زاد من انتشار الباعوض والقوارض“.

وشدد على أن طريق المعارض يعتبر أزمة بالنسبة لهم، ويؤثر على حركة السير بشكل كبير. مطالبا بالسرعة في الانتهاء من المشاريع.

خدمات الأمانة بالأحياء

من جهتها، تُنفّذ أمانة المنطقة الشرقية حالياً مشروعين لتصريف مياه الأمطار في ضاحية الملك فهد بمحافظة البيضاء، وذلك لخدمة الحي الثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر، وأرض معارض السيارات.

وذكرت الأمانة أن المشروعين يُتوقع الانتهاء منهما خلال العام الحالي، وأنهما سيساهمان في رفع نسبة التغطية بشبكة تصريف مياه الأمطار في ضاحية الملك فهد إلى أكثر من 80%.