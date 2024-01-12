شكرا لمتابعة خبر عن المغلوث: الإقامة المميزة ستفتح الأبواب لكل من يشكِّل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث، أنه بإمكان الوافد الذي يحمل الإقامة المميزة العمل في مجال التجارة، لافتًا أن هذا يقضي على التستر التجاري.

وقال المغلوث خلال مداخلة على قناة الإخبارية :” أن الوافد الذي يحمل الإقامة المميزة بإمكانه العمل والدخول ضمن أنظمة وزارة الاستثمار ويرخص له.”

وأضاف :” الإقامة المميزة ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة، وتفتح الأبواب لكل من يشكِّل قيمةً مضافةً للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في المساهمة في رؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة بأن تكون مركزًا عالميًا بالاستثمارات وبالعقول..

وكان معالي رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أعلن في وقتٍ سابق عن إطلاق 5 منتجات للإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا عالميًا يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة.