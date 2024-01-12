تراند اليوم : بالفيديو.. الصرامي يفتح النار على "فينغادا" بعد انتقاده الأمير سلطان بن فهد.. ويعلق:"المنتخب السعودي هو من صنع تاريخك"

صحيفة الخليج 365: رد الناقد الرياضي سعودي الصرامي ، على تصريحات البرتغالي نيلو فينغادا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني عن تدخل رئيس رعاية الشباب السابق الأمير سلطان بن فهد، في إشراك لاعب وإبعاد لاعب آخر.

وقال الصرامي خلال مقطع فيديو:" المنتخب السعودي هو من صنع تاريخ فينغادا، وعلى الرغم من إنه حقق مع المنتخب كأس آسيا، وذهب إلى كأس العالم عام 2006 ، إلا أن تم قالته والاستغناء عنه لجوانب فنية". وتساءل:" أين إنجازاته التي حققتها بعد إقالتك من المنتخب".

وتابع: "من المعيب نحيب ناس، ونصنع تاريخهم، ثم يتكلمون عن رموز خدموا رياضة الوطن بكل إخلاص وتفاني، وما حدث من فينغادا يجب أن يرد عليه لأنه حقيقي تجاوز وشيء لا يليق". مشيرا إلى أن الأمير لديه لجنة فنية، ويعطي للمدرب مساحة للعمل.

وأضاف:" أري البعض يستغلون صمت الأمير، ويتحدثون عن تدخلات الأمير، وأنا أقول إذا كانت التدخلات جعلت المنتخب الوطني بطل العرب والخليج وآسيا فأهلاً وسهلاً بهذه التدخلات لأنها أثمرت عن تحقيق جميع الإنجازات وأثبتت أنها تدخلات في محلها".