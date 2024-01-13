تراند اليوم : بالفيديو.. "مواطنون" يكشفون نوع القهوة المفضلة لديهم وعدد الأكواب التي يتم تناولها يوميا

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة الإخبارية تقريرا استطلعت خلاله آراء المواطنين بشأن القهوة المفضلة لديهم وعدد الأكواب التي يقومون بتناولها يوميا.

استهلاك القهوة

وحسب التقرير، كشفت إحصائيات حديثة عن استهلاك السعوديين للقهوة بتكلفة تصل إلى مليون ريال سنويا وصنفت السعودية ضمن أكثر 10 دول استهلاكا للقهوة.

القهوة العربية

وقال مواطن: " أفضل القهوة العربية، وإذا ذهبت إلى كوفي أطلب شيء بارد". وتابع شاب: " أفضل القهوة العربية وخاصة السعودية، وأتناول 5 فناجين، والبديل لها يكون الشاي".

القهوة السوداء

وأشار مواطن إلى أنه يفضل القهوة السوداء ويتناول فناجين أو ثلاثة في اليوم، ويستبدلها في الشتاء بحليب بالجنزبيل.

وأضاف مواطن: " القهوة السوداء ليس لها بديل، وأتناول كل يوم كوب أو كوبين". وأردف مواطن آخر : " أشرب القهوة العربية السعودية، وأتناول فنجانين أو ثلاثة والبديل شاي أو حليب بالجنزبيل".

10 أكواب

ولفت مواطن إلى أنه يتناول القهوة السوداء والبديل القهوة العربية، واتفق معه مواطن آخر موضحا أنه يفضل القهوة السعودية مع التمر.

وأضافت مواطنة أنها تتناول القهوة السوداء بمعدل كوب أو اثنين في اليوم ، فيما قال مواطن أنه يتناول القهوة السعودية بما يقارب 10 فناجين.