تراند اليوم : بالفيديو.. ما قصة تاريخ 1 / 7 يوم ميلاد ملايين من السعوديين ممن تجاوزوا الـ 50 عاما ؟

صحيفة الخليج 365: يحتفل عدد كبير من المواطنين بذكرى يوم ميلادهم في اليوم الأول من شهر رجب من كل عام، وذلك بأمر ملكي صدر قبل سنوات بإثبات تاريخ ميلاد جميع السعوديين ممن يجهلون تاريخ يوم وشهر ميلادهم الصحيح بمنتصف السنة الهجرية 7/1 لحل مشكلة كانت تواجه عدد كبير من المواطنين.

وتعود قصة هذا التاريخ إلى أن في تلك الحقبة أن يرتبط تاريخ الميلاد بحدث معين فإن سألت أحد متى ولدت يقول بسنة الجوع أو سنة الهدام أو سنة الحصبة.

وبدأت الطفرة العلمية والتقنية والحداثة على جميع مفاصل الحياة لتستفيق إدارة الأحوال المدنية على ملايين السعوديين الذين يجهلون يوم وشهر ميلادهم ليصدر الأمر السامي بتسجيل الجميع في منتصف العام الهجري الذي ولدوا فيه وهو الأول من شهر رجب.