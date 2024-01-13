شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة والجوف.. تفاصيل ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة والان نبدء بالتفاصيل

| القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف تضبط (3) مخالفين لنظام البيئة.pic.twitter.com/mYgEt670Rx— الأمن العام (@security_gov) 🎥 | القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف تضبط (3) مخالفين لنظام البيئة. pic.twitter.com/mYgEt670Rx — الأمن العام (@security_gov) January 13, 2024

تخزين الحطب المحلي

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف، 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة من الجنسية السودانية لقطعهما الأشجار، وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة مكة المكرمة، بحوزتهما أكثر من 160 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين.وأوضحت القوات تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى 20,000 ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين أو نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16،000 ريال لكل متر مكعب.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.