شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. احرق ورق الغار في المنزل وشاهد ماذا سيحدث! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
تستخدم أوراق الغار عادة في الطهي حيث تقضي على زفارة اللحوم وتمنحها نكهة مميزة. إلا أن لحرق ورق الغار في المنزل .فوائد غير متوقعة ومن أهمها:
– تنقية الهواء:
يعمل حرق ورق الغار على تنقية الهواء الداخلي لمنزلك.كما ستجلب لك مضادات الأكسدة الموجودة به راحة البال.
– خصائص مضادة للالتهابات:
لاحتوائها على مركبين هما الأوجينول والميرسين، ولهما خصائص مضادة للالتهابات.مما يسهم في إرخاء أعصاب الدماغ، وتخفيف التوتر. وهو مفيد لمرضى الحساسية إذ يزيل التورم الداخلي للأنف والحنجرة.
– التخلص من التوتر:
لاحتوائه على عنصر فريد يسمى لينالول، والذي يُعرف بقدرته على تقليل التوتر.
– معطر للجو:
استعيضي بحرق ورق الغار عن جلب معطرات الجو باهظة الثمن التي تحتوي على المواد الكيميائية والعطور الاصطناعية.
– محاربة الالتهابات:
من خلال إنزيم يسمي بـ لاكتونات سيسكيتيربين، .والذي يحارب الالتهاب عن طريق تثبيط إنتاج أكسيد النيتريك.
– تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان:
لاحتوائه على مركب يسمى بـ Cineole.
– تحسين صحة الجلد:
تعمل أوراق الغار ضد الطفح الجلدي، ومنع التجاعيد وتخفيف الإجهاد عن الجلد.
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