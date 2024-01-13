شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. احرق ورق الغار في المنزل وشاهد ماذا سيحدث! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تستخدم أوراق الغار عادة في الطهي حيث تقضي على زفارة اللحوم وتمنحها نكهة مميزة. إلا أن لحرق ورق الغار في المنزل .فوائد غير متوقعة ومن أهمها:



– تنقية الهواء:

يعمل حرق ورق الغار على تنقية الهواء الداخلي لمنزلك.كما ستجلب لك مضادات الأكسدة الموجودة به راحة البال.

– خصائص مضادة للالتهابات:

لاحتوائها على مركبين هما الأوجينول والميرسين، ولهما خصائص مضادة للالتهابات.مما يسهم في إرخاء أعصاب الدماغ، وتخفيف التوتر. وهو مفيد لمرضى الحساسية إذ يزيل التورم الداخلي للأنف والحنجرة.



– التخلص من التوتر:

لاحتوائه على عنصر فريد يسمى لينالول، والذي يُعرف بقدرته على تقليل التوتر.



– معطر للجو:

استعيضي بحرق ورق الغار عن جلب معطرات الجو باهظة الثمن التي تحتوي على المواد الكيميائية والعطور الاصطناعية.



– محاربة الالتهابات:

من خلال إنزيم يسمي بـ لاكتونات سيسكيتيربين، .والذي يحارب الالتهاب عن طريق تثبيط إنتاج أكسيد النيتريك.



– تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان:

لاحتوائه على مركب يسمى بـ Cineole.



– تحسين صحة الجلد:

تعمل أوراق الغار ضد الطفح الجلدي، ومنع التجاعيد وتخفيف الإجهاد عن الجلد.