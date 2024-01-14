الأسبوع في 7 صور: ركام وأنقاض وجثامين في غزة.. وفيضانات في إنجلترا

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محمد سالم/ رويترز
محمد المصري/ رويترز
محمد سالم/ رويترز
هيثم عماد/ وكالة الصور الأوروبية
كريستوفر فورلونج/ جيتي
حمد محمد/ رويترز
ماركو جوريكا / رويترز
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