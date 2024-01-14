الأسبوع في 7 صور: ركام وأنقاض وجثامين في غزة.. وفيضانات في إنجلترا

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محمد بن مسعود - الدمام - مسن يجلس بالقرب من أنقاض منزله الذي دمرته غارة إسرائيلية غاشمة في غزة محمد سالم/ رويترز

ذهول عددٍ من المسعفين الفلسطينيين بعد ارتقاء عدد من أعضاء الهلال الأحمر الفلسطيني في أعقاب غارة إسرائيلية محمد المصري/ رويترز

سيدة تبكي وتتألم بجوار جثث الفلسطينيين الذين استشهدوا إثر غارة إسرائيلية محمد سالم/ رويترز

أب فلسطيني يجلس وسط أبنائه على أنقاض منزل حاولوا الاحتماء فيه من برودة الأجواء هيثم عماد/ وكالة الصور الأوروبية

صورة جوية لطريق تحيطه مياه الفيضانات من كل جانب في إنجلترا كريستوفر فورلونج/ جيتي

أحد المتسابقين على دراجته النارية خلال المرحلة الثانية من رالي دكار وسط الكثبان الرملية في السعودية حمد محمد/ رويترز

ليسا هما من يقودان السيارة.. كلبان ينتظران في السيارة عودة صاحبهما من مركز التسوق في كرواتيا ماركو جوريكا / رويترز

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