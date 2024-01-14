شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل نقل الحجاج بالتاكسي الطائر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تستعد الخطوط السعودية، لاستخدام التاكسي الطائر كوسيلة جديدة في موسم الحج، حيث ينقل التاكسي الطائر ضيوف الرحمن بين مطار الملك عبدالعزيز بجدة وفنادق مكة المكرمة.

ومن جانبه أوضح مدير عام الاتصال المؤسسي بمجموعة السعودية والمتحدث الرسمي لها المهندس عبدالله الشهراني، أن “الطائرة الكهربائية ليليوم هي من أوائل المركبات الجوية عامودية الإقلاع والهبوط eVTOL وتعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، وبعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة ستحلق هذه الطائرات بضيوف الرحمن خلال مواسم الحج والعمرة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى مهابط الطائرات في فنادق مكة المكرمة، وستقوم بنقل عدد أربعة إلى ستة ركاب”، بحسب العربية.نت.

ولفت إلى أن الطائرة تتميز بمقصورة فريدة تتيح عدة خياراتٍ لترتيب المقاعد، تتسم بمساحاتٍ رحبة تلبي احتياجات الضيوف من النخبة المتطلعين لأرقى تجارب السفر.

