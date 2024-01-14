تراند اليوم : شاهد.. بيان أمني بشأن القبض على مقيم لترويجه أكثر من 122 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.. والكشف عن جنسيته

صحيفة الخليج 365: قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة لترويجه (122,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
صحيفة الخليج 365: قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة لترويجه (122,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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