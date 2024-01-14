تراند اليوم : الأولى أكثر شيوعاً.. 4 أعراض تشير إلى الإصابة بسرطان الفم

صحيفة الخليج 365 : كشف استشاري سرطان الوجه والرقبة والفم في جامعة ليدز الإنجليزية، الدكتور مايكل هو، عن 4 أعراض تشير إلى الإصابة بسرطان الفم.

القروح

وقال الاستشار: "العلامة الأكثر شيوعاً لسرطان الفم هي القرحة التي تستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، أو التي تنمو بشكل أكبر أو بالقرب من الجزء الخلفي من الحلق"

التورم

تعتبر التورمات والكتل حول الفم أو الفك علامة على الإصابة بالسرطان، ويمكن أن تظهر الكتل السرطانية على الغدد اللعابية واللوزتين، أو على شكل سماكة في الفم أو على الشفة.

البقع الحمراء أو البيضاء

قد تظهر التغيرات السرطانية في الفم على شكل بقع حمراء أو بيضاء، لذلك يجب زيارة الطبيب للتأكد منها.

الخدر

يعتبر الخدر حول الفم أو اللسان، علامة تحذيرية للإصابة بسرطان الفم، بسبب تلف الأوعية الدموية العصبية في الفم.