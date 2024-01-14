تراند اليوم : بالفيديو.. مواطن يروي قصة تحويله مزرعته الخاصة في ‎القصيم إلى "محمية ضبان".. ويكشف حجم الإنتاج السنوي

صحيفة الخليج 365: روى المواطن نواف الرحيمي قصة تحويله مزرعته الخاصة في القصيم إلى "محمية ضبان".

وقال الرحيمي، خلال لقائه مع قناة العربية، إنه يحب الضبان منذ طفولته وكان يصطادها مع والده قبل منع الصيد، وعندما كبر لاحظ قلة أعداد الضبان وانقراضها، وقرر المساهمة في زيادتها.

وأشار إلى أنه لاحظ عدم خوف الضبان من البشر وبدأ يخصص لها مكان في مزرعته لتكاثرها وأصبحت أليفة.

وحول العناية بها في مراحل الإنتاج ، قال: " عندما تبدأ تنتج أنقل صغارها خلال 24 ساعة حتى لا تلتهما الضبان الكبيرة، وخلال سنة يتم نقلها إلى محميات".

وأشار إلى أن هناك تعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. لافتا إلى أن الإنتاج يكون خلال أغسطس وسبتمبر ويصل إلى 1500 ومتوقع أن يصل الإنتاج إلى 4000 أو 5000 هذا العام .