مركز الوثائق والمحفوظات يطلق تحذيرا حيال نشر الوثائق السرية

أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن إيقاف أي موظف يقوم أو يشتبه بقيامه بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله، وإيقافه عن مزاولة أي مهام تتعلق بالوثائق السرية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية.

وأضاف المركز أن ذلك الإجراء يأتي وفق المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.