السعودية | وزير السياحة: مشروع استاد الأمير محمد بن سلمان محطةً مهمة في مسيرة تحقيق مستهدفات ‎رؤية السعودية 2030

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أكد “أحمد الخطيب” وزير السياحة، أن ‏مشروع استاد الأمير محمد بن سلمان محطةً مهمة في مسيرة تحقيق مستهدفات ‎رؤية السعودية 2030.

وأضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع إكس، أن المشروع سيسهم في تعزيز السياحة وإتاحة آلاف فرص العمل، والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة عدد الزيارات المتوقعة من خلال جذب عشاق رياضة كرة القدم والأنشطة الرياضية الأخرى.

وقد أعلن مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، اليوم، عن إطلاق الاستاد الرئيسي الجديد بمدينة القدية، الذي سيحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

الاستاد الجديد سيكون واحداً من أبرز الملاعب في العالم، وسيزود بتقنيات وإمكانات غير مسبوقة تجعله متعدد الاستخدامات، وقادراً على استضافة أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية والثقافية في المملكة العربية السعودية.

وسيبنى استاد الأمير محمد بن سلمان في قلب مدينة القدية، على بعد 40 دقيقة فقط من مدينة الرياض، وبالتحديد على إحدى قمم جبل طويق بارتفاع 200 متر، وسيسهم الاستاد في تعزيز فلسفة القدية المتمثلة في قوة اللعب, ومن المتوقع أن يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، من خلال تصميمه الاستثنائي ومميزاته التقنية الفريدة، التي ستجعل المشجع يشعر وكأنه في قلب الحدث.