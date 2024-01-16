انت الان تتابع توقعات بتشكّل الصقيع في المناطق الشمالية وانخفاض واضح في درجات الحرارة الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تشير أحدث مخرجات الخرائط الجوية في مركز "طقس العرب"، إلى اندفاع كتلة هوائية باردة نحو الجزيرة العربية اعتبارًا من اليوم (الثلاثاء)؛ بحيث تزيد برودة الأجواء في مختلف المناطق خاصة مع ساعات الليل والصباح الباكر.

وفي التفاصيل: يكون الطقس نهار يوم الثلاثاء لطيفًا في مختلف المناطق وباردًا نسبيًّا في المناطق الشمالية، بينما يبقى معتدلًا على سواحل البحر الأحمر، مع ظهور كميات من السحب في بعض المناطق، وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط في بعض المناطق.

وليلًا تنخفض درجات الحرارة الصغرى نسبةً إلى الليالي الماضية، ويكون الطقس باردًا في معظم المناطق وباردًا جدًّا في المناطق الشمالية، وتقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي في مرتفعات تبوك شمال المملكة مع توقعات بتشكل الصقيع في أجزاء من المناطق الحدودية الشمالية والمرتفعات الجبلية في منطقة تبوك، وتكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام.