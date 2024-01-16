الضمان الاجتماعي: عدم توافق القيمة الإيجارية في العقود مع أسعار المنطقة يمنع الأهلية

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محمد بن مسعود - الدمام - نوّه الضمان الاجتماعي بسبب عدم أهلية بعض المتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، بالرغم من وجود عقود إيجار.

وقال الضمان إن من أسباب عدم أهلية مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، عدم توافق القيمة الإيجارية المسجلة في عقد الإيجار مع أسعار الإيجار في المنطقة.

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