"إغاثي" الملك يوزّع "3000" كرتون تمر في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع

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محمد بن مسعود - الدمام - وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، "3.000" كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، استفاد منها "18.000" فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، جراء الأزمة الإنسانية التي تمرّ بهم.

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