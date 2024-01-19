استشهاد 26 فلسطينياً جرّاء غارات إسرائيلية على غزة اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 يناير 2024, 10:58 صباحاً

استُشهد 26 فلسطينياً وأُصيب العشرات بجروح اليوم، في قصفٍ إسرائيلي استهدف عدة منازل في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 15 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة. وفي مدينة خان يونس- جنوبي قطاع غزة استُشهد 11 فلسطينياً في غاراتٍ وقصفٍ مدفعي استهدف منازل سكنية، ترافق ذلك مع قصف مدفعي طال الأحياء الشرقية كافة لمدينة خان يونس، مما أدّى لتدمير مربعات سكنية كاملة بعد تهجير سكانها.

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