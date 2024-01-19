تراند اليوم : "يمكن الناس يمسكونه علي ويعايروني فيه".. شاهد.. "شجون الهاجري" تكشف كيف واجهت المجتمع عندما علمت أنها متبناة

صحيفة الخليج 365 : كشفت الفنانة الكويتية "شجون الهاجري" عن الصعوبات التي واجهتها عندما علمت أنها متبناة في عمر 13 عامًا.

وقالت "الهاجري" خلال لقاء لها عبر بودكاست صندوق تفاح، إن والدتها ووالدها بالتبني، من أكبر نعم الله عليها، وأضافت: نعمة أن أنا يتيمة، والنعمة الثانية أنهم احتضنوني.

وأشارت إلى أنها لم تستوعب عندما علمت أنها متبناة، موضحة أنها بدأت أن تستوعب الأمر في عمر 26 عامًا.

وعلقت: استوعبت أن هذا الشيء يمكن الناس يمسكونه علي ممسك ويعايروني فيه، وهناك مواقف إذا دخلت مكان تبي تسلم يقولون لا تسلم أنت ولد حرام.