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السعودية | السياحة العالمية: السعودية تحقق تعافيا بنسبة 156% بأعداد السياح الوافدين خلال 2023

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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أعلنت منظمة السياحة العالمية اليوم السبت أن المملكة العربية السعودية حققت تعافيا بنسبة 156% بأعداد السياح الوافدين إليها خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019.

جاء ذلك – وفقا لقناة (الإخبارية) – في تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية، رصد معدلات التعافي في قطاع السياحة بالمملكة.

وكانت وزارة السياحة السعودية قد أعلنت في وقت سابق أن المملكة حققت أعلى رقم تاريخي في إنفاق الزوار القادمين إليها حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز الـ100 مليار ريال.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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