السعودية | السياحة العالمية: السعودية تحقق تعافيا بنسبة 156% بأعداد السياح الوافدين خلال 2023

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الخليج 365_الرياض

أعلنت منظمة السياحة العالمية اليوم السبت أن المملكة العربية السعودية حققت تعافيا بنسبة 156% بأعداد السياح الوافدين إليها خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019.

جاء ذلك – وفقا لقناة (الإخبارية) – في تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية، رصد معدلات التعافي في قطاع السياحة بالمملكة.

وكانت وزارة السياحة السعودية قد أعلنت في وقت سابق أن المملكة حققت أعلى رقم تاريخي في إنفاق الزوار القادمين إليها حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز الـ100 مليار ريال.