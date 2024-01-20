السعودية | “المطرية الـ 7” تتواصل والحرارة ترتفع وسيول.. “طقس الـ 36 ساعة” في قراءة لـ”الحصيني”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه بحسب النماذج العددية للطقس يُتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يتراوح بين 3 و6 درجات مئوية عن الأيام الماضية مع بقاء الأجواء باردة ليلاً ومعتدلة نهاراً على معظم الخليج 365.

وأوضح “الحصيني”؛ عبر حسابه على منصة “إكس”، أن الأجواء تتميز بالبرودة ليلاً والاعتدال نهاراً على معظم الخليج 365 عدا تهامة وسواحل مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، ويتوقع لها أجواءٌ تميل للحرارة نهاراً معتدلة ليلاً، مشيراً إلى استمرار الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم 1445هـ.

وأضاف: يتوقع خلال الـ36 ساعة المقبلة من اليوم السبت 8 رجب إلى نهار غد الأحد 9 رجب 1445هـ، أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة الى غزيرة وحبات بَرَد وفرصة سيول على أجزاءٍ من مناطق: الباحة وعسير وجازان وجنوب مكة المكرّمة وشرقها.