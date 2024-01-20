طلاب من 15 جامعة يشاركون بهاكاثون المسؤولية المجتمعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق بجامعة الفيصل بالرياض، اليوم، فعاليات النسخة الثانية من «هاكاثون المسؤولية المجتمعية»، برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبتنظيم جمعية المسؤولية المجتمعية، وبمشاركة 60 طالبا وطالبة مميزين، يمثلون 15 جامعة محلية من مختلف مناطق المملكة. وأكد المدير التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية عبدالله المهنا، أن الهاكاثون يهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتقنية في مجال المسؤولية المجتمعية بطريقة إبداعية تواكب رؤية المملكة 2030.

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