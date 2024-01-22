تراجع أسعار النفط وانخفاض العقود الآجلة

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محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت أسعار النفط، اليوم، وانخفض سعر خام برنت 41 سنتاً أو 0.5 %، إلى 78.15 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، إلى 73.39 دولار للبرميل.

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