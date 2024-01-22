انت الان تتابع بقوة 4.3 درجات.. هزة أرضية تضرب شهداد جنوب شرقي إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2024, 10:05 صباحاً

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجات على مقياس ريختر، مدينة شهداد في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران. وذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الهزة وقعت على بعد 14 كيلومترًا من شهداد، وعلى عمق 9 كيلومترات من الأرض. وأفاد مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة كرمان حميد سالخورده، أنه لا يوجد أي أضرار محتملة جراء هذه الهزة.

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