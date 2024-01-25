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تراند اليوم : بالفيديو.. صانع محتوى يكشف كيفية استخدام خدمة "كفو" في أبشر للعمل في مجال توصيل الطلبات والأفراد

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صحيفة الخليج 365 : كشف صانع المحتوى " حسن الناهسي" عن كيفية استخدام خدمة "كفو" في منصة أبشر للعمل بأنشطة توصيل الطلبات وتوصيل الأفراد.

وقال خلال مقطع فيديو أن خدمة كفو تمكن الشركات من الإطلاع على معلومات الأفراد الراغبين في العمل في مجال توصيل الأفراد والطلبات.

وأوضح أنه يتم الاستفادة من الخدمة عن طريق الآتي:-

- الدخول إلى منصة أبشر

- الضغط على أفراد

- الضغط على خدماتي

- الضغط على الخدمات العامة

- الضغط على خدمة كفو

- تفعيل الخدمة

- الضغط على توصيل طلبات أو توصيل أفراد

- وضع علامة صح أمام عبارة أرغب بإضافني إلى تنبيهات فرص العمل للنشاطات الأخرى

- تحديد نوع سيارتك
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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