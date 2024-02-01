انت الان تتابع بالفيديو.. "سامي القرشي" لـ"يا هلا بالعرفج": الأهلي في أيدٍ أمينة.. والخلل كان بسبب الإدارة واللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 يناير 2024, 9:08 مساءً

استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" مقطع فيديو في فقرة المشي لعامل المعرفة مع الناقد الرياضي "سامي القرشي"، تحدث من خلاله عن علاقته القوية بالمشي؛ فهو يحرص على المشي كل يوم، وقد كان قرار انتقاله من الرياض إلى جدة من أهم القرارات التي اتخذها أثناء المشي. كما قال إن الأهلي في أيدٍ أمينة، والخلل الكبير كان بسبب الإدارة واللاعبين والسلطة الرياضية. جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء. ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة العرفج كتاب "معاني أسماء الإناث" للدكتورة "فتحية عطار"، وهو كتاب مهم لكل منزل وأسرة في تسمية الإناث؛ لأنه يشرح ويفصل ويؤصل المعنى الحقيقي للاسم. كما عرض مقطع فيديو للأستاذ "بسام فتيني" وهو يتحدث عن الكتاب. وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج فيديو للسفير السعودي في مصر "أسامة نقلي"، يحضر حفل تدشين كتاب "سعوديون عاشوا في مصر" لعامل المعرفة أحمد العرفج. وفي سياق فقرة سيرة وتر أوضح الفنان "محمد بصفر" الفرق بين طلال مداح ومحمد عبده، ونوعية أغنية "لا هي نار ولا هي ماء".

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