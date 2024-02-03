انت الان تتابع للمرة الرابعة.. كوريا الشمالية تُطلق صواريخ كروز قُبالة الساحل الغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2024, 7:58 صباحاً

أطلقت كوريا الشمالية، الجمعة، سلسلة من صواريخ كروز قُبالة الساحل الغربي، تزامناً مع دعوة الزعيم كيم جونغ أون، جيشه إلى تكثيف التدريبات العسكرية، وفقاً للجيش الكوري الجنوبي. وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أنها رصدت الصواريخ القادمة من كوريا الشمالية في حوالي الساعة 11:00 صباحا من ساحلها الغربي، وأكدت أنها تقوم بتحليل البيانات المتصلة بالجولة الرابعة من اختبارات صواريخ كروز لعام 2024. وكانت وسائل الإعلام الرسمية لكوريا الشمالية قد نقلت زيارة كيم، لموقع نامفو العسكري لتفقد السفن الحربية، وتأكيده "أهمية الدفاع عن السيادة البحرية للبلاد وتكثيف الاستعدادات للحرب". وكان كيم، قد كشف عن قائمة طويلة من الأسلحة المتقدمة التي تعمل عليها كوريا الشمالية ضمن خطة وضعها عام 2021 من بينها غوّاصات تعمل بالطاقة النووية وصواريخ يمكن إطلاقها من تحت الماء. ويقول خبراء عسكريون إن صواريخ كروز قد تمثل تهديداً جدياً لأنظمة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية بسبب صعوبة اكتشافها وقدراتها الهجومية الدقيقة.

كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الرابعة.. كوريا الشمالية تُطلق صواريخ كروز قُبالة الساحل الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.