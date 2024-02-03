برئاسة وزير الدفاع.. اليوم انطلاق اجتماع وزراء الدفاع بالتحالف الإسلامي بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2024, 8:05 صباحاً

ينطلق ظهر اليوم، الاجتماع الثاني لوزراء الدفاع بالدول الأعضاء في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في الرياض، برئاسة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان. وسيناقش الاجتماع سُبل تعزيز محاربة الإرهاب؛ فضلاً عن تعميق الجهود عبر شراكاتٍ إستراتيجية تسهم في دحض هذه الآفة. ويشهد التحالف الإسلامي العسكري انضمام 42 دولة لمحاربة الإرهاب والتطرف.

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