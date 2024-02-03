انت الان تتابع "الهجوم الأمريكي" يتفاعل.. سوريا: احتلال الولايات المتحدة لجزء من أراضينا لن يستمرّ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2024, 8:30 صباحاً

قالت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت: إن الهجوم الأمريكي أدى لمقتل عدد من المدنيين والعسكريين، وألحق أضرارًا كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة. وأضافت الدفاع السورية: أن الهجوم الأمريكي "ليس له مبرر سوى محاولة إضعاف قدرة الجيش السوري وحلفائه في مجال محاربة الإرهاب". وشدّدت الوزارة على أن "احتلال القوات الأمريكية لأجزاء من الأراضي السورية لا يمكن أن يستمرّ". وأضاف المرصد: أنه تم استهداف -خلال تلك الجولات- 26 موقعًا هامًّا للميليشيات الإيرانية؛ ففي مدينة الميادين قصفت مواقع في كلٍّ من: حي التمو، وقاعدة عين علي بالقرب من قلعة الرحبة، وحي الشبلي والحيدرية، وصوامع الحبوب. وفي البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية، استهدفت عدة مواقع في الهجانة والهري. وفي مدينة دير الزور استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية بالقرب من كلية التربية سابقًا، ومحيط المطبخ الإيراني، وقرب الرادارات وطب هرابش وحويجة صكر ومستودعات عياش. وأسفرت الضربات عن مقتل "18" عنصرًا من الميليشيات في حصيلة غير نهائية لتلك الضربات.

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