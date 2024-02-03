السعودية | تعليقًا على مقطع النودلز.. “الغذاء والدواء”: نطبق المواصفات التي تضمن سلامتها للاستهلاك

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تعليقًا على مقطع النودلز.. “الغذاء والدواء”: نطبق المواصفات التي تضمن سلامتها للاستهلاك والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
أكدت الهيئةُ العامة للغذاء والدواء أنّها تقوم على مطابقة المنتجات الغذائية المستوردة أو المصنعة داخليًّا للوائح الفنية والمواصفات التي تكفل سلامتها وأمانها للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو لشخص يضع شرائح من مكرونة النودلز تحت عدسة المجهر “ميكروسكوب”، ليظهر فيها عوالق من الحشرات الصغيرة؛ حيث تم تمرير الفيديو للهيئة ليأتي ردّها بأنها تطبق المواصفات التي تكفل أمانها للاستهلاك الآدمي.