انت الان تتابع تعود معها فرص الأمطار.. "الجهني": بداية انحسار الموجة القطبية نهاية الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2024, 6:14 صباحاً

كشف الخبير المناخي، العضو المؤسّس في جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور زياد الجهني؛ عن موعد بداية انحسار الموجة القطبية. وأوضح "الجهني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "يتوقع النموذج الأوروبي بداية انحسار تأثير الموجة القطبية بنهاية هذا الأسبوع". وأضاف: "ومعها يعود تدفق الرياح الرطبة الدافئة إلى المنطقة؛ حيث تعود فرص الأمطار، بإذن الله تعالى".

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