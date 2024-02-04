انت الان تتابع رسمياً.. البرتغالي فيتور بيريرا مدرباً للشباب حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2024, 3:08 مساءً

أعلن نادي الشباب رسمياً تعيين البرتغالي فيتور بيريرا مدرباً للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري، خلفاً للكرواتي إيجور بيسكان. وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، اليوم الأحد: "وقّعت إدارة النادي مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا لتولي مهمة الإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي". وأضاف: "تمت مراسم التوقيع في مقر معسكر الفريق بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد المنجم والمدير الرياضي دومينيك تيتي". يشار إلى أن صاحب الـ55 عاماً بدأ مسيرته التدريبية قبل قرابة 20 عامًا، حينما تولى مهمة تدريب فريق بادروينسي للناشئين، ومنذ ذلك الحين أشرف على تدريب أندية بارزة في أوروبا وآسيا، مثل بورتو والأهلي السعودي وأولمبياكوس وفنربخشة وشنغهاي إس آي بي جي. وتعد محطة فلامنجو البرازيلي الأخيرة للمدرب البرتغالي قبل أن تتم إقالته إبريل الماضي 2023 بسبب سوء النتائج.

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. البرتغالي فيتور بيريرا مدرباً للشباب حتى نهاية الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.