في دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات.. "سلة العاصمة" تخسر من القحيص الأردني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2024, 3:25 مساءً

خسر فريقُ العاصمة السعودي، ثانيَ مبارياته في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، أمام فريق القحيص الأردني، بنتيجة "57 - 89"، ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدور الأول لمسابقة كرة السلة، التي تجري منافساتها في إمارة الشارقة حتى الثاني عشر من فبراير الجاري، بمشاركة "550" لاعبة يمثّلون 63 ناديًا من 15 دولة عربية. ومثّل العاصمةَ خلال لقاء اليوم: الجوهرة محمد، والهنوف تركي، ورند النويصر، ولمى خالد، وأوراد أحمد، ومها محمد، وجنى سالم، ومنيرة فهد، وفيكتوريا برايد، وعايدة نجيب، ودايموند ريتشاردسون، وجين أمير. ويلاقي فريقُ العاصمة، عند الواحدة من ظهر غد الاثنين، فريقَ الثورة السوري، ضمن لقاءات الدور الأول على صالة نادي الشارقة بسمنان البطائح. الجدير بالذكر أنّ العاصمة قد فاز في لقائه الأول أمس السبت، على فريق غاز الشمال العراقي، بنتيجة "79 – 65" نقطة. وفي مباريات اليوم لكرة السلة، فاز فريق الأهلي البحريني على الشمال العراقي بنتيجة "88 – 83" نقطة، وتغلّب الثورة السوري على فريق الفتاة الكويتي "80 – 77" نقطة.

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