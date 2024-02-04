الرئيس الفلسطيني يدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2024, 3:56 مساءً

جدّد الرئيسُ الفلسطيني محمود عباس، اليوم "الأحد"، دعوتَه إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام؛ لضمان الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية وفق القرارات الدولية وجدول زمني محدد. وشدّد "عباس" خلال استقباله مبعوثَ الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند"؛ على أهمية تمكين دولة فلسطين سياسيًّا واقتصاديًّا من أجل قيامها بمسؤولياتها كاملة تجاه الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". ولفت إلى أهمية تكاتف الجهود لمنع التهجير لأي فلسطيني، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية كاملة. وطالب عباس الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، بمواصلة جهوده وتكثيف مساعي الأمم المتحدة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والانسحاب من كامل قطاع غزة، وعدم اقتطاع أي شبر من أرض قطاع غزة.

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