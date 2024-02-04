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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2024, 4:43 مساءً

صدر قرار إداري بتكليف الأخصائي أحمد بن محمد الخبراني، مديرًا لإدارة الخدمات الأمنية بوزارة الصحة. ويعدّ "الخبراني" من الكفاءات الوطنية الشابة التي ساهمت في العديد من الإنجازات الوطنية. كما يحمل البورد الأمريكي في تخصص السلامة والصحة المهنية المعتمد من مجلس المدربين الدوليين بأمريكا "BITA"، وهو حاصل على شهادة "الأوشا" في تخصص السلامة والصحة المهنية المعتمدة من وزارة العمل الأمريكية، بالإضافة لكونه أحدَ كوادر السلامة المعتمدين بوزارة الموارد البشرية بالمملكة.

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