انت الان تتابع 31 مئوية.. جازان تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 7:54 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة لليوم ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة. وأوضح المركز أن الحالة العامة للطقس تشهد سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة مع تكون الضباب على مناطق: (جازان، عسير، الباحة)، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة (القريات وطريف)؛ في حين لا يزال الطقس باردًا على معظم مناطق المملكة؛ بينما تتراوح درجات الحرارة بين 31 مئوية في جازان و2 مئوية بطريف. وبيّن المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في نجران وشرورة وبيشة 29 مئوية، ومكة المكرمة والقنفذة 28 درجة، وجدة وينبع 27 مئوية. وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ2 مئوية، تليها تبوك والقريات 3 درجات، وعرعر 4 مئوية، وجازان 5 درجات. وسجلت أبها وطريف والسودة أعلى نسبة رطوبة 95%.

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