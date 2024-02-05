الزميل الإعلامي يحيى الزهراني يفجع بوفاة شقيقه عثمان

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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله عثمان حسن الزهراني، شقيق زميلنا الإعلامي يحيى حسن الزهراني، بعد معاناة مع المرض.

وستكون الصلاة على الفقيد في جامع الراجحي عصر اليوم الاثنين، والعزاء من العصر إلى العشاء بمنزل شقيقه الزميل يحيى بالرياض حي إشبيلية.

وللتعزية: أخوه/ يحيى- جوال 0554459624 ابنه/ حسن- جوال رقم 0540669665 اللهم نوّر له قبره وأفسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة، وثبته بالقول الثابت.. اللهم آمين، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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