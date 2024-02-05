انت الان تتابع إجمالي عبور المركبات بطرق المملكة خلال أسبوع يتجاوز 7.5 ملايين مركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشفت الهيئة العامة للطرق عن إجمالي حركة عبور المركبات على الـطـرق خلال الأسبوع الماضي، والتي بلغت أكثر من 7.5 ملايين مركبة.

وتَصدرت طرق منطقة مكة المكرمة بأكثر من 2.5 مليون مركبة، تليها طرق الرياض والمنطقة الشرقية بأكثر من 1.1 مليون، ثم طرق المدينة المنورة بإجمالي أكثر من 603 آلاف مركبة.

وأضافت الهيئة أن طرق القصيم حلت في المركز الخامس بأكثر من 557 ألفًا، ثم عسير 334 ألفًا، وتبوك 244 ألفًا، ثم حائل 238 ألف مركبة، والجوف 164 ألفًا.