انت الان تتابع إجمالي عبور المركبات بطرق المملكة خلال أسبوع يتجاوز 7.5 ملايين مركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
05 فبراير 2024, 8:00 صباحاً
كشفت الهيئة العامة للطرق عن إجمالي حركة عبور المركبات على الـطـرق خلال الأسبوع الماضي، والتي بلغت أكثر من 7.5 ملايين مركبة.
وتَصدرت طرق منطقة مكة المكرمة بأكثر من 2.5 مليون مركبة، تليها طرق الرياض والمنطقة الشرقية بأكثر من 1.1 مليون، ثم طرق المدينة المنورة بإجمالي أكثر من 603 آلاف مركبة.
وأضافت الهيئة أن طرق القصيم حلت في المركز الخامس بأكثر من 557 ألفًا، ثم عسير 334 ألفًا، وتبوك 244 ألفًا، ثم حائل 238 ألف مركبة، والجوف 164 ألفًا.
وأوضحت هيئة الطرق في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس" أن إجمالي حركة عبور المركبات على طرق منطقة نجران تخطت 146 ألف مركبة، والحدود الشمالية 135 ألفًا، والباحة 131 ألفًا، ثم جازان بأكثر من 98 ألف مركبة.
كانت هذه تفاصيل خبر إجمالي عبور المركبات بطرق المملكة خلال أسبوع يتجاوز 7.5 ملايين مركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.