انت الان تتابع فترة صالحة لجميع المزروعات وقلما تفشل.. "الحصيني": بعد غد "بذرة الست" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 8:15 صباحاً

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن بعد غد الأربعاء هو أول أيام بذرة الست الموافق 26 رجب 1445هـ، وتنتهي في 2 شعبان المقبل. وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن بذرة الست توافق بالميلادي (7، 8، 9، 10، 11، 12) فبراير من كل عام، وهي ثلاثة أيام من آخر الشبط وثلاثة أيام من العقرب الأولى. وأضاف: "فترة صالحة -إذا بارك الله فيها- لجميع المزروعات شتوية كانت أو صيفية، وقلما تفشل فيها البذور بسبب الظروف الجوية الملائمة، والله أعلم".

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