شكرا لقرائتكم لقطات بديعة لتدفق شلالات وادي النعمان بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد ولقطات بديعة لتدفق الشلالات بوادي النعمان بمكة المكرمة، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

شلالات وادي النعمان

وأظهر المقطع، مشاهد جميلة ورائعة لتدفق الشلالات من بين الصخور العملاقة بوادي النعمان بمكة، بعد الحالة المطرية.

قد يهمّك أيضاً

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وأجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 45 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12- 35 كم/ ساعة على الجزء الأوسط.

كما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 30 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب.