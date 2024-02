شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الأونروا يشيد بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم غزة والان نبدء بالتفاصيل

توفير الاحتياجات الأساسية

الدمام - شريف احمد - أشاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازريني، بالتعاون الاستراتيجي المثمر بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأونروا لدعم الفئات المحتاجة ونشر العمل الإنساني في قطاع غزة.جاء ذلك خلال تصريح صحفي للمفوض العام بعد لقائه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)قال لازريني لقد نفذنا مع المركز المرحلة الأولى من الدعم التي بلغت تكلفتها 15 مليون دولار أمريكي، كما طلبنا من المركز الاستمرار في توفير بعض الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر ضعفا (الأطفال والنساء) مثل الملابس الشتوية والمواد الطبية العاجلة وخلافه.وأضاف فيليب لازريني أن الشراكة مع المركز طويلة الأمد وتقوم على الثقة والقدرة على التنبؤ والأهداف والرؤية المستقبلية المشتركة وهي الإطار الذي نسترشد به في عملنا الإنساني، مبينا أننا لا نركز في عملنا على قطاع غزة فحسب بل الضفة الغربية كذلك.