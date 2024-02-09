شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون: النساء أكثر عرضة للإصابة بالروماتيزم.. والعلاج البيولوجي أحدث الابتكارات والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.